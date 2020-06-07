الجسر الجوي الاستثنائي يعيد 4113 من المصريين العالقين خلال 24 ساعة

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني أن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران نجح اليوم في تسيير 24 رحلة استثنائية لكل من الكويت، والسعودية، وأوزبكستان، ولندن».

ولفتت المصادر إلى أن جميع الرحلات تم توقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحى عليهم، مشيرة إلى أن عدد المصريين العائدين اليوم بلغ 4113 مصريا.

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الطيران المدني قبل قليل مد جسرها الجوي إلى الأردن، وذلك بتسيير 16 رحلة لنقل المصريين العالقين في عمان، وذلك بداية من يوم 14 من يونيه الجاري وحتي يوم 20 من الشهر نفسه.

وكشفت الوزارة خلال بيان لها اليوم، ان الرحلات ستقل حوالي 3300 راكب مصري عالقين هناك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أضافت الوزارة، جميع الرحلات ستتم بمعرفة شركتى مصر للطيران وإير كايرو للطيران.