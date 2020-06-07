مواقف مؤثرة لسبايك لي.. أيد تأجيل "كان" وأخرج فيلم عن مقتل فلويد

يبدو أن حياة المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي سبايك لي مليئة بالأحداث المثيرة والمواقف المؤثرة هذا العام، سواء على المستوى الفني أو الإنساني.

فالفنان الأمريكي كان من المفترض أن يترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي، 2020، في دورته الـ 73، لكن بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، ألغت إدارة المهرجان الدورة، مكتفية بإعلان قائمة اختياراتها الرسمية.

وفي موقف إنساني لسبايك لي، أيد في وقت سابق قرار تأجيل الدورة، وصرح وقتها: "أتفق مع القرار، العالم يتغير يوميا، الناس يموتون، وكما قال الرئيس الفرنسي عدة مرات نحن في حالة حرب".

وقرر المخرج والكاتب الأمريكي سبايك لي، أن يشارك في دعم المتظاهرين في أمريكا، من خلال إخراجه فيلم عن المواطن الأمريكي جورج فلويد والذي قتلته الشرطة.. عنوانه 3 Brothers ودائما ما يطالب بالمساواة والعدالة ويتصدى للعنصرية.

ويبدو أن مواقف سبايك لي الإنسانية في 2020 لا تنتهي، فخلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته رقم 92، ارتدى بدلة مكتوب عليها رقم 24، في إشارة منه إلى رقم التي شيرت الذي كان يرتديه لاعب كرة السلة الذي رحل في كوبي براينت، إثر تحطم طائرته المروحية عقب اندلاع حريق بها.

وسبايك لي الذي أخرج 93 عملًا فنيًا بين السينما والدراما، وأنتج 78 عملًا، فضلا عن كتابة 24 عملا، يفاجئ جمهوره بفيلم جديد من إخراجه اسمه Da 5 Bloods ويعرض عبر نتفلكس يوم 18 الشهر الجاري، ومن بطولة تشادويك بوسيمان، ميلاني تيري، جان رينو.

تدور أحداث الفيلم حول عودة 4 من المحاربين الأمريكيين الأفارقة إلى "فيتنام" بعد الحرب بعقود، بحثًا عن رفات قائد فرقتهم.