تحديد حبس عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بمنزل في الخليفة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهمين اثنين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وألقي القبض عليهما في أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار في أحد المنازل، وبحوزتهما أدوات الحفر، وجرى العثور على حفرة عمقها 7 أمتار كان المتهمان في طريقهما لاستكمالها للتنقيب عن القطع الأثرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى إلقاء القبض على شخصين في أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بمنطقة الخليفة.

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة مستأجرة لأحدهما.