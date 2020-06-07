منظمة خريجي الأزهر بليبيا تؤيد إعلان القاهرة: يحفظ وحدة أراضي بلادنا

أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا، تأييده لمباردة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار بالأراضى الليبية.

وأكدت المنظمة برئاسة الشيخ أكرم الجراري رئيس الفرع، أن المبادرة تعكس الموقف المصري الداعم للدولة الليبية وشعبها، وحرص القاهرة الدائم للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، والتأكيد على أن الحلول السلمية هى السبيل الوحيد لضمان الخروج من هذه الأزمة، والتي من شأنها الحفاظ على الأراضى الليبية وثرواتها التى هى ملك للشعب الليبي.

وناشد فرع المنظمة بليبيا المواطنين الليبيين بضرورة تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.

وتقدم الفرع بخالص الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية، والمتمثلة في القيادة السياسية الحكيمة للرئس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي أهتمامًا واسعًا بليبيا، من خلال تقريب وجهات النظر، ودعم الحل السلمي الذي ينهي الصراع، ويحفظ وحدة الأراضي الليبية دون تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ليس بغريب على أرض الكنانة وبلد الأزهر الشريف منارة العلم الوسطي المعتدل.