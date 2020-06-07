مفاجأة.. محام بمكتب الشؤون القانونية بـ"الزمالك" يحضر محاكمة "الغزالي"

أجلت محكمة الجنح برئاسة المستشار رامي منصور، استئناف رجل الأعمال جهاد نصر الدين الغزالي، وشهرته جهاد الغزالي، على حكم حبسه لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرة آلاف جنيه، وتغريمه 15 ألف جنيه، و10000 جنيه تعويضا، وذلك لجلسة 13 يوليو المقبل.

وقالت مصادر لـ"الوطن" إن محاميا من مكتب مدير الشؤون القانونية لنادي الزمالك حضر الجلسة عن الغزالي، وانتهت الجلسة بإصدار المحكمة قرارها بالتأجيل، وذلك عقب حكم سابق بتأييد حكم الحبس في المعارضة التي تقدم بها الغزالي على حكم أول درجة ثم تقدم بالاستئناف على الحكم المؤيد.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بحبس جهاد الغزالي 3 أشهر، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والتعرض لسمعه أسرته، وتناول أعضاء مجلس إدارة النادي بالسب والشتم بعبارات مسيئة.