تحركات جديدة داخل الزمالك في ملف نادي القرن

تلقى رئيس نادي الزمالك نصائح من الخبراء التي استعان بهم مؤخرا لبحث آخر مستجدات ملف لقب نادي القرن، بضرورة رفع اللافتة التي وضعت على باب النادي، حتى لا يتعرض للعقوبات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خصوصًا أنه في حال رفع الشعار فقط، سيضع النادي في الكثير من الأزمات، لذلك عليه رفع اللافتة كاملة، وانتظار الملف الذي سيجرى تقديمه.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، عن أن رئيس الزمالك، عقد جلسة مع أكثر من خبير لوضع التصور النهائي للشكوى التي سيجرى إرسالها رسميا، الأسبوع المقبل، وأكد الخبراء أنه سيجرى دراسة الأمر في الوقت الحالي، والتواصل مع بعض ممثلي الاتحاد الافريقي من أجل ضمان قبول الملف وفتح القضية مرة أخرى من عدمه خاصة وأن القضية منذ 20 عاما.

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