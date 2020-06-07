ياسر سامي يكشف موعد الجزء الثاني من مسلسل "النهاية"

أعرب ياسر سامي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "النهاية"، مشيرا أن فريق العمل متكامل من بطل العمل والتأليف والجرافيك.

أما عن الجزء الثاني فقال ياسر سامي في تصريحات صحفية أنه من الممكن أن يجرى تأجيل المشروع إذا لم يكن أفضل من الجزء الأول؛ لأنه يأمل في تقديم أفضل شيء للجمهور.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجي وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمود الليثي، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسي، أيمن الشيوي، وضيوف الشرف إياد نصار، سوسن بدر، محمود عبدالمغني، أحمد مجدي، عمر الشناوي وغيرهم.