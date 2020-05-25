محمد سامي مشيدا بنجاح "الفتوة": شابوه ياسر جلال.. ومي عمر موهوبة

أشاد المخرج محمد سامي، بنجاح مسلسل "الفتوة"، من بطولة الفنان ياسر جلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على قناة الحياة"، من تقديم الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد.

وقال سامي: "أنا من جمهور ياسر، عنده مدرسة في التمثيل عاملة زي الأجانب، كل حاجة بتتقال ببساطة وحب ويعلم الممثلين عمرهم ما يقفوا عند السعي، شابو ياسر جلال".

وحول زوجته مي عمر، التي شاركت في المسلسل، قال: "مي عيني الاتنين، وحبيت الدور اللي عملته، وأنا مؤمن بمي وهي بتمثل على مسرح الجامعة، ومن أول مرة شفتها وعارف إن هي موهوبة".

وأضاف: "التطور اللي كانت فيه في الفتوة خلاني متغاظ من المخرج ومتغاظ من ياسر، قالوا لي هنطلعها أحسن ما بتطلع معاك وحصل، ومكنتش قلقان عليها، لأنها عندها خبرة وتاني حاجة الكاست اللي معاها والمخرج ومتطمن إنها في مكان صح".

وتابع: "كان في واقعة طريفة لما شفتها أول مشهد لها في المسلسل، وقلتلها ياسر جلال زي القمر، ونجلاء بدر هي صحبتي وأختي وأكتر حد بيضحكني في التصوير".