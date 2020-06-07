صور.. اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا تتفقد مستشفى الحميات بالسويس

قام الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء حسن التركي، نائب مدير أمن السويس وممثلا عن مديرية الصحة وآخر عن جهاز الأمن الوطني، (اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا)، بجولة تفقدية داخل مستشفى الحميات بالسويس للتأكيد على سير العمل بأقسام العزل وتوفير العلاج والالتزام بكافة القرارات لحماية المريض والأطباء وهيئة التمريض ومتابعة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة وتوزيعها على الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفى .

كما تفقدت اللجنة أحد المباني الغير مستغلة التي يتم تجهيزها لتصبح غرف عزل بمستشفى الحميات، مؤكدة على توفير كافة الأجهزة والمستلزمات والالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس.

وفي الجولة تم التأكيد على استمرار عمل أقسام الطوارئ والاستقبال للحالات المرضية العادية والكشف وصرف العلاج اللازم للمواطنين.

وأكدت اللجنة على استقبال الحالات المشتبه بها لإجراء الكشف والتشخيص، والعزل في حالة الإصابة بالفيروس.