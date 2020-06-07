عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية: 3045 حالة بيوم واحد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصبح الإجمالي 101 ألف و914 حالة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنَّه تمّ تسجيل 1026 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 72 ألفًا و817 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنَّه تمّ تسجيل 36 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 712 حالة.

وكشفت الوزارة السعودية، أنَّ إجمالي الحالات النشطة بلغ 28 ألفًا و385، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 1564 حالة.