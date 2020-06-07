"نتفلكس" تعرض "القناع" لجيم كاري أول يوليو

أعلنت "نتفلكس" عن عرض الفيلم الكوميدي "القناع" عبر منصتها، يوم 1 يوليو المقبل.

"القناع" من بطولة جيم كاري، بيتر ريجيرت وكاميرون دياز، وإخراج تشاك راسل، وأُنتج عام 1994، بتكلفة 23 مليون دولارًا، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وتخطت أرباحه حاجز 350 مليون دولارًا.

ورُشح الفيلم، لجائزة أوسكار، كأفضل تأثيرات بصرية، وكذلك جيم كاري لجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل كوميدي عن دوره في الفيلم، ورُشح الفيلم أيضًا لـ3 جوائز بافتا.

يُذكر أن آخر أفلام جيم كاري، كان "القنفذ سونيك"، من إخراج "جيف فلور"، وبطولة وشارك كل من آدم بالي، وجيمس مارسدن.

وتصدر الفيلم قائمة البوكس أوفيس في أمريكا، بعدما تخطت إيراداته حاجز 140 مليون دولارًا.