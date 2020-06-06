عرض "الرسالة" و"أسد الصحراء" قريبا على "نتفلكس"

أعلنت "نتفلكس" عن عرض فيلمي "الرسالة" و"أسد الصحراء" للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، عبر منصتها، وذلك في يوم 18 يونيو المقبل.

فيلم الرسالة إنتاج عام 1976 من بطولة عبدالله غيث، منة واصف وأحمد مرعي، ومدته 3 ساعات و27 دقيقة.. وتقييمه على موقع IMDB،8.9 من 10.

أما فيلم أسد الصحراء، أنتج عام 1980، والذي يحكي سيرة "عمر المختار" وهو من بطولة أنطوني كوين، أوليفر ريد، راف فالون، وغيرهم عدد كبير من الممثلين. وتقييمه على موقع السينما IMDB 8.4 من 10

كما أعلنت المنصة عن عرض مجموعة من الأفلام للمخرج المصري الراحل يوسف شاهين، يوم 18 من الشهر الجاري أيضا وهي، إسكندرية كمان وكمان، عودة الأبن الضال، المهاجر، صراع في الوادي، وحدوتة مصرية.