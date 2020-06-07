الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت مصادر أمنية، اليوم، إن الطيران الحربي الإسرائيلي انتهك سيادة الأجواء اللبنانية من فوق قرية مزارع شبعا الجنوبية ونفذ طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا والعرقوب جنوبًا وصولا إلى سماء مرتفعات جبل الشيخ وراشيا الوادي والبقاع الغربي.

وحلقت طائرة تجسس إسرائيلية فوق المزارع ومرتفعات الجولان ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.