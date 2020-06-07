الإمارات تسجل 540 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإمارات، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 38808 حالات بعد تسجيل 540 إصابة جديدة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" نقلا عن وزارة الصحة الإماراتية، أن ارتفاع الاصابات تزامن مع تسجيل تعافي 745 حالة جديدة ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 21806 حالات.

وأشارت وزارة الصحة، إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليبلغ إجمالي الوفيات في الدولة 276 حالة وفاة، موضحة أن سبب الوفاة مرتبط بتداعيات الإصابة بالفيروس ومعاناة المصابين من أمراض مزمنة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

واوضحت الصحة الإماراتية، أن اكتشاف الإصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 44 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى أن حالة جميع الإصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.