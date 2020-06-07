بالصور.. تطوير منطقة البلوهول بمدينة دهب

منطقة البلوهول أو "الثقب الأزرق" توجد في محمية أبوجالوم بمدينة دهب، وتُعد من أجمل وأفضل أماكن الغطس في العالم، وتضم مجموعة من الأسماك والشعاب المرجانية الفريدة. ويبلغ عمقها حوالي 130 مترا، وتضم ممرات وكهوف تحت المياه تؤدي إلى البحر.

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنه جار تطوير ورفع منطقة البلوهول التابعة لمدينة دهب، باستخدام الحجارة والأخشاب والمواد الصديقة للبيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة المصرية، والتعاون مع مشروع الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى استخدام المواد المحلية والصديقة للبيئة في إنشاء المساكن والمباني الخدمية، والاعتماد على استخدام التربة "المدكوكة" أو ما يسمى " "Rammed-Earth وهي عبارة عن رمل وزلط وطفلة، بالإضافة للأحجار والأخشاب.

وأوضح المحافظ أن عملية تطوير المحمية تضمنت ثلاث مباني إحداهما مبنى للإدارة به مكان لحجز تذاكر الدخول، ومبنى لدورات المياه بنظام الـ " "Dry toilets أو المرحاض الجاف لتوفير استخدام المياه، ومبنى آخر للأمن الخاص بالمحمية على مستوى أعلى من المحمية، ليتمكنوا من السيطرة الأمنية على المنطقة بالكامل.

وأضاف المحافظ، كما جرى تمهيد الطريق المؤدي للمنطقة البلوهول لتسهيل الحركة، و بناء مظلات وأماكن جلوس للزوار والغطاسين، إضافة إلى إنشاء سور بطول الشاطئ كوسيلة للحفاظ على سلامة الزوار ولفت نظرهم لمناطق الشعاب المرجانية لتجنبها حفاظًا عليها.