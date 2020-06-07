"النوعي للبيئة" بأسوان ينظم احتفالية عبر واتس آب

تحت شعار "حان وقت الطبيعة" نظم الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان الاحتفالية التي شارك فيها قرابة ثلاثمئة عضو من العلماء والخبراء والمهتمين بشؤون البيئة والتنوع الحيوي في مصر، وبعض الدول العربية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب".

وكانت المشاركات عبارة عن مجموعة من المحاضرات قدمها بعض العلماء المتخصصين من الجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين، تلاها نقاش وحوار بين المشاركين في الندوة. واستمرت فعاليات الندوة قرابة 12 ساعة، وعقب ذلك تم تلقي التوصيات وتجميعها وإعادة صياغتها وكانت كالتالي:

1- تدشين برنامج قومي للحفاظ على الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وتشكيل ودعم فريق بحثي متخصص من كل الجهات ذات الصلة للتنفيذ والتنسيق بينها.

2- تشكيل مجلس قومي للحافظ على التراث والتنوع البيولوجي.

3- دعم الجمعيات الأهلية ذات الاهتمام بشؤون البيئة والتنوع الحيوي، وإنشاء غرف المعلومات لتقييم ورصد حالة الموائل الطبيعية.

4- ضرورة تفعيل دور بنك الجينات القومي وتنشيط عمل وحداته في المناطق التي تتضمن موائل أو عناصر ذات أهمية بيولوجية خاصة، وإعطاء أولوية للتراكيب الوراثية لعناصر التنوع البيولوجي البري في مصر.

5- صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للترابط والتآزر بين الجهات والأشخاص المهتمين بحفظ التنوع البيولوجي والبيئة وتغير المناخ والتصحر؛ وإدراج خطط عمل وطنية لكل مكون "الموارد الورائية النباتية، المراعي، البيئة، الموارد الوراثية الحيوانية، استخدام الأراضي للتنوع البيولوجي".

6- تبني إعلان مدن بعينها أو مناطق خاصة كـ "مدن معرفة" والحدائق النباتية التراثية "مثل الحديقة النباتية بأسوان وحديقة الأورمان والأندلس والزهرية وأنطونيادس ومحمد علي وعددهم عشرة"، والتي تحتوي على تنوع بيولوجي فريد وربطها بالمعاهد العلمية في نطاق الإقليم الذي تقع فيه ودعم وإشهار تميزها التراثي الحيوي كنماذج مضيئة على مستوى العالم.

7- التواصل مع الهيئة الدولية لحماية الحدائق النباتية لتسجيل حديقة أسوان عالميا.

8- التوسع في الاستثمار المستدام لعناصر التنوع الحيوي ودمجه في برامج التنمية المستدامة بمناطقه وتعظيم القيمة الاقتصادية لمخرجاته ومنتجاته دعما لاستدامته وتطوير وسائل التوعيه للحفاظ عليه.

9- تنشيط دور وزارة الدولة لشؤون البيئة في صيانة والحفاظ على الموائل الطبيعية لتحقيق استدامة بقاء عناصر التنوع الحيوي المهددة بالانقراض.

10- دراسة الأنواع البيولوجية قبل وبعد بناء السدود مع ضرورة حفظ الأنواع البيولوجية الاقتصادية والحساسة الموجودة في أماكن إقامة السدود في نظم حمايئة بيئية خاصة حتى لا تفقد.

11- مراجعة التشريعات الحالية للتنوع البيولوجي والبيئة وصياغة مقترحات تشريعات متكاملة للتعامل مع التنوع البيولوجي والبيئة وتغير المناخ والتصحر كموضوعات متكاملة مع مراعاة المصالح الوطنية والالتزامات الدولية في المجالات ذات الصلة.

12- تشكيل لجنة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي.

13- دعم وتنسيق الجهود على المستوى الوطني والمحلي في مصر لصون نبات العرجون المهدد بالانقراض.

14- تفعيل ودعم دور المحميات الطبيعية وزيادة عددها في مجال حفظ الموارد الوراثية، وأيضا رفع الوعي المجتمعي وتنفيذ المعسكرات البيئية للشباب داخل المحميات الطبيعية من أجل رفع الوعي والتثقيف البيئي والبيولوجي، والإعلان عن تلك المحميات واستقبال رحلات تلاميذ المدراس وطلبة الجامعات، وكل المواطنين لرفع الوعي، كذا وضع المحميات على خريطة مصر السياحة والاهتمام بالبنية التحية بتلك المحميات لاستقبال الزوار، وتعظيم الدخل المادي لمساعدة المحميات على القيام بدورها المنشود.

15- دعم البحوث والدراسات العلمية وطرق وأساليب الحفاظ على وجود النظم البيئية المتكاملة.

16- تكوين مجموعات عمل متخصصة لإعداد خريطة استخدام الأراضي للتنوع البيولوجي والبيئي وصونهما.

17- ضرورة تطوير أنظمة الري في مصر إلى أنظمة حديثة مرشدة للمياه.

18- ضرورة وضع وتنفيذ خطة استراتيجية عاجلة للاستفادة القصوى من مياه السيول في شبه جزيرة سيناء.

19- ضرورة قيام الجهات البحثية باستنباط أصناف نباتية مقاومة للجفاف وعالية الإنتاج.

20- الاهتمام بالتوعية لدى أطفال التعليم الأساسي بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.

21- العمل على زيادة الوعي البيئي وأهمية التنوع الحيوي وفوائده في مختلف مجالات العلوم والطب والزراعة والاقتصاد.. إلخ.

22- إنشاء قاعدة بيانات بيئية فعالة تضم كل ما يتعلق بالبئية والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة تكون متاحة لجميع المواطنين.