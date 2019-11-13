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فرحة المنتخب الأولمبي بعد الفوز على غانا

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البنك المركزي: مصر تطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار

البنك المركزي: مصر تطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار

نائب المنيا يصطحب لجنة من "التضامن" لبحث استبعاد المواطنين من تكافل

نائب المنيا يصطحب لجنة من "التضامن" لبحث استبعاد المواطنين من تكافل

خبير اتصالات: "طيبة 1" سيقضي على مشكلات الإنترنت في مصر

خبير اتصالات: "طيبة 1" سيقضي على مشكلات الإنترنت في مصر

ماعت: الإخوان يكذبون بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

ماعت: الإخوان يكذبون بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

"القاهرة" تحتفل بمرور 10 سنوات على إصدارها مجلة "معهد كونفوشيوس"

"القاهرة" تحتفل بمرور 10 سنوات على إصدارها مجلة "معهد كونفوشيوس"

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