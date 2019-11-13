قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنّ توجه مصر نحو إنشاء موانئ خضراء قليلة التأثير السلبي على البيئة وتراعي الاعتبارات البيئية في مراحل الإنشاء والتشغيل، يؤكد صدق الإدارة المصرية على مستوى احترام البيئة والحفاظ عليها، ويساهم في تحسين درجة الأداء البيئي ويقلل المشكلات التي تنجم عنها، إضافة إلى أنّه يعد نموذجا للتنمية المستدامة للموانئ وتعود فوائده بالنفع الاقتصادي على الدولة والمجتمع.

وأوضح زين الدين أنّ الدولة تسعى لتصبح مركزا للتجارة العالمية، وأنّ إنشاء أول ميناء أخضر في القارة يضع مصر على خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة، لافتا إلى أنّ كل تحسن وتطور يحدث داخل نظام الموانئ وتطوير النظم البيئية، يغيّر صورة مصر أمام العالم ويجلب المزيد من الاستثمارات تحقيقا لإنجازات أخرى.

وأضاف النائب أنّ هناك توجها عاما لمصر لوضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في المشروعات القائمة والجديدة، وتحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.

وأكد أنّ الموانئ المصرية اتخذت العديد من التدابير والإجراءات لتغيير تصنيفها من موانئ رمادية إلى خضراء، بمراعاة الاشتراطات البيئية في العمليات المتعلقة به، ما يساهم في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين خاصة الأجانب، فضلا عن المساهمة في رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين ودعم ملف التصدير.