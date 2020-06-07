استمرار أعمال تطهير المصالح وأماكن التجمعات والطرق العامة بسوهاج

استمرار أعمال تطهير المصالح وأماكن التجمعات والطرق العامة بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
04:50 م | الأحد 07 يونيو 2020
أعلنت محافظ سوهاج استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة.
جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بأعمال التطهير والتعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية، ومداخل ومخارج المدينة، و شوارع " التحرير، والجمهورية، وترعة ام الطبول حتى الصنايع، وشارع البحر الاعظم، والشونة، وبنك التنمية، وشارع المركز، وميدان الشهيد، وموقف نجع حمادى، وشارع مدرسة الصنايع بنات، ونقطة الإطفاء، بنك مصر القديم والجديد، وميدان نهر العصير، المركز الحضري، وشارع السكة الحديد، وشارع المنطقة الصناعية.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بأعمال الرش وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع والقرى بنطاق المركز، وقد تم رش وتطهير الشوارع واماكن التجمعات بالمدينة، وكذلك تم تطهير مرسي العبارات، و العبارات، والسلخانة .
وفي مركز ومدينة أخميم تمت أعمال التطهير بـ " منطقة شارع ناصر الزراعي، والشوارع الخلفية، وحارة السيد طه بجوار بنك مصر القديم، وشارع مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، وشارع ورشة ابو الحمد الشرفي، ومنطقة بنك مصر، وشارع المدارس، وعدد من الشوارع الفرعية والرئيسية، وأماكن حالات الإصابة ".
واستمر حي شرق سوهاج في تطهير الشوارع ومداخل العمارات والمنشآت الحيوية، حيث تم تطهير " مبنى قسم ثان سوهاج، وشارع بن خلدون وشارع إيهاب مقلد وشارع نور الإسلام من التحرير وجمعية لجنة زكاة الطفل اليتيم، وكذلك تطهير وتعقيم مقر هيئة قضايا الدولة ومنطقة خلف مصر للسياحة.
وقام حي غرب سوهاج بتعقيم وتطهير مستشفي سوهاج العام والشوارع المحيطة بها، كما تم تعقيم وتطهير أماكن تجمعات القمامة بقطاع غرب الكوبري بعد رفع القمامة، وفي حي الكوثر تم تطهير ورش مبنى رئاسة الحي، وقامت الوحدة المحلية لمركز سوهاج بتطهير المحامدة القبلية بروافع القصير، وفي مركز ومدينة دار السلام تم رش وتطهير شوارع قرية الخيام .
وواصل مركز ومدينة جهينة أعمال تطهير المنشآت الحكومية والطرق العامة، حيث تم تطهير " موقف مدينة جهينة - مبني التأمين الصحي - مبني مجزر جهينة - مركز شباب مدينة جهينة - مبني الوحدة البيطرية - مبني مجلس المدينة - مكتب بريد جهينة الشرقية - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع هندسة الري - شارع المدارس " .