استمرار أعمال تطهير المصالح وأماكن التجمعات والطرق العامة بسوهاج

أعلنت محافظ سوهاج استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بأعمال التطهير والتعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية، ومداخل ومخارج المدينة، و شوارع " التحرير، والجمهورية، وترعة ام الطبول حتى الصنايع، وشارع البحر الاعظم، والشونة، وبنك التنمية، وشارع المركز، وميدان الشهيد، وموقف نجع حمادى، وشارع مدرسة الصنايع بنات، ونقطة الإطفاء، بنك مصر القديم والجديد، وميدان نهر العصير، المركز الحضري، وشارع السكة الحديد، وشارع المنطقة الصناعية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بأعمال الرش وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع والقرى بنطاق المركز، وقد تم رش وتطهير الشوارع واماكن التجمعات بالمدينة، وكذلك تم تطهير مرسي العبارات، و العبارات، والسلخانة .

وفي مركز ومدينة أخميم تمت أعمال التطهير بـ " منطقة شارع ناصر الزراعي، والشوارع الخلفية، وحارة السيد طه بجوار بنك مصر القديم، وشارع مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، وشارع ورشة ابو الحمد الشرفي، ومنطقة بنك مصر، وشارع المدارس، وعدد من الشوارع الفرعية والرئيسية، وأماكن حالات الإصابة ".

واستمر حي شرق سوهاج في تطهير الشوارع ومداخل العمارات والمنشآت الحيوية، حيث تم تطهير " مبنى قسم ثان سوهاج، وشارع بن خلدون وشارع إيهاب مقلد وشارع نور الإسلام من التحرير وجمعية لجنة زكاة الطفل اليتيم، وكذلك تطهير وتعقيم مقر هيئة قضايا الدولة ومنطقة خلف مصر للسياحة.

وقام حي غرب سوهاج بتعقيم وتطهير مستشفي سوهاج العام والشوارع المحيطة بها، كما تم تعقيم وتطهير أماكن تجمعات القمامة بقطاع غرب الكوبري بعد رفع القمامة، وفي حي الكوثر تم تطهير ورش مبنى رئاسة الحي، وقامت الوحدة المحلية لمركز سوهاج بتطهير المحامدة القبلية بروافع القصير، وفي مركز ومدينة دار السلام تم رش وتطهير شوارع قرية الخيام .

وواصل مركز ومدينة جهينة أعمال تطهير المنشآت الحكومية والطرق العامة، حيث تم تطهير " موقف مدينة جهينة - مبني التأمين الصحي - مبني مجزر جهينة - مركز شباب مدينة جهينة - مبني الوحدة البيطرية - مبني مجلس المدينة - مكتب بريد جهينة الشرقية - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع هندسة الري - شارع المدارس " .