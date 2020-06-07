قطر تسجل 3 وفيات و1595 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات القطرية، اليوم، تسجيل ثلاث وفيات و1595 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقالت وزارة الصحة في بيان، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 54 حالة وفاة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة لثلاثة أشخاص كانوا يتلقون الرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضافت الصحة القطرية، أن 1595 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) سجلت أيضا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68790 حالة موضحه أن الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

وذكرت الوزارة القطرية، أن حالات الشفاء بلغت اليوم 1811 حالة ليصل العدد الإجمالي للذين تماثلوا للشفاء من كورونا المستجد إلى 44338 حالة.