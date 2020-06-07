وزير قطاع الأعمال: أي شركة بدون جدوي اقتصادية سيتم تصفيتها

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك هيكلة شاملة لشركات قطاع الأعمال، بضخ مليارات كثيرة وتغير نحو 700 مدير، وتم تصفية نحو شركتي وهما الشركة القومية للأسمنت، والقومية للملاحة، بعد التأكد بعدم وجود أي جدوي نهائي منهم.

وأضاف توفيق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد:"لو فيه شركة ثالثة ورابعة بتخسر ومفيش جدوي من استمرارها هيحصل معها نفس القصة، وأنا المسئول عن قطاع الأعمال ومسئول أمام الحكومة".

وأشار توفيق إلى أن تم تطوير شركة الدلتا للحديد والصلب لرفع انتاجها لـ500 ألف طن بدلا من 46 ألف طن، موضحا أنه بعد تصفية الشركة القومية للاسمنت تم تحويل أصولها لتطوير عقاري لتعظيم سعرها، وتم استخدمها لسداد ديونها ودفع التعويضات الخاصة بالعمال وتم حصولهم علي 6 سنوات من السنة التي تم اغلاق الشركة خلالها.