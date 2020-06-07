مشادة كلامية بين عبد العال والحريري بسبب "قطاع الأعمال الجديد".. والنائب يعتذر

نشبت مشادة كلامية بين الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والنائب هيثم الحريري، بسبب بنود مشروع قانون بتعديل قانون قطاع الأعمال الجديد، فيما يخص تمثيل العمال بمجلس الإدارة.

واعترض الحريري على خفض تمثيل العمال في مجلس الإدارة، بعد أن كان 50%، ليصبح في التعديلات 1 أو 2 من أعضاء مجلس الإدارة فقط، ما تسبب في انفعال النائب في كلمته، وتدخل رئيس المجلس، لوقف اتهامات النائب لمجلس الإدارات بالفساد دون أدلة، إلا أنّ الحريري استمر في حديثه منفعلا، ما دعا رئيس المجلس للتصويت على مقترح النائب الذي قوبل بالرفض.

وقال عبدالعال موجها حديثه لـ"الحريري": "من حقك تتكلم لكن مش من حقك تطلق عبارات تخوين أو فساد لحد بدون أدلة، وأنت صاحب مصلحة لأنك شغال في قطاع الأعمال".

وتحدث الحريري، قائلا: "أنا نائب عن الشعب ومفيش على راسي بطحة ومليش مصلحة"، فانفعل رئيس البرلمان قائلا: "مين على رأسه بطحة، اتكلم كويس، من حقك تتكلم لكن مش من حقك تطلق عبارات تخوين أو فساد لأحد بدون أدلة، ولن أفرط في حقي أبدا، وقسما بالله العظيم لو تلك الكلمات قالها وأنا مش رئيس مجلس لكان حسابه عسير بالقانون، ويعاقب عليهم قانون العقوبات".

وأضاف عبدالعال: "سأحتفظ بحقي القانوني حتى أريك كيف ستحاسب على هذه الكلمات فى يوم من الأيام، سأحاسبك حسابا عسيرا بعد المجلس، ولن أكون علي عبدالعال لو لم أحاسبك".

وتابع: "مش معنى إن عندي حصانة إني اشتم في الناس، الكلمة بتوصلني بعد انتهاءها بساعة، هذا الكرسي الممتلئ بالأشواك، وفاهم كويس اللي عايز يسجل موقف وينشره على يوتيوب وغيره، ولكن لازم كل واحد يتحاسب عشان لو متحاسبش هيتمادى جدا".

وعقب المشادة الكلامية التي وقعت اعتذر النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان.