إزالة 23 حالة تعد بالإسماعيلية.. وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية

أعلن العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إزالة التعديات المقامة على أراض زراعية وأراضي الدولة بمنطقة عزبة عفو بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 23 حالة بمساحة 8 فدان عبارة عن، حالة بمساحة 3518 متر مربع تعدي على أراضي زراعية تبويروبناء أسوار ومباني، وحالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني بقرية نفيشة وتم التحفظ على المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار حمزة إلى أن هذه الحملة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وحظر القيام بأعمال البناء لمدة 6 أشهر وعلى من يخالف ذلك يتم التحفظ عليه وتحويله للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشرف على الحملة، محمود الصوري نائب مركز ومدينة الإسماعيلية ومحسن سعداوي سكرتيرعام قرية الضبعية والعاملين بمركز ومدينة الإسماعيلية وبالتعاون، والتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزي وقسم شرطة الضواحي وبإرشاد مندوبي مديرية الزراعة.