بالأسماء.. "الشباب والرياضة" تعلن الفائزين في مسابقة "الإنشاد"

أعلنت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة نتيجة مسابقة الصوت الذهبي، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة إلكترونيا "أون لاين" خلال شهر رمضان المعظم، في مجالات حفظ القرآن الكريم وأحكام تلاوته، والإنشاد الديني تحت شعار "الصوت الذهبي"، وبلغت قيمتها وجائزها نحو 90 ألف جنيه بموجب أوامر دفع إلكترونية.

وضمت المسابقة فئتين عمريتين كانت الأولى تنحصر بين 8 و13 عاما، بينما كانت الفئة الثانية بين 14 و17 عاما.

وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي:

- الفائزون في الفئة العمرية الأولى من 8 إلى 13 عاما:

1- المركز الأول: محمد أحمد السعداوي

2- المركز الثاني: معتصم أيمن العبد

3- المركز الثالث: كريم السيد العربي

4- المركز الرابع: نسمة عماد محمد علي

- الفائزون في الفئة العمرية الثانية من 14 إلى 17 عاما:

1- المركز الأول: شهد شريف حسني

2- المركز الثاني: وائل محمد

3- المركز الثالث: محمد عبدالحكيم محمود

4- المركز الرابع: نعيمة حمدان مطاوع

5- المركز الخامس: بسملة أيمن العبد.