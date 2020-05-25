جوائز مسابقة الصوت الذهبي لمواهب قراءة القرآن والإنشاد.. تعرف عليها

تقوم اللجنة المشرفة على مسابقة الصوت الذهبي بالبدء في فرز وتقييم أداء واعمال المتسابقين، ليتم الانتهاء منها والإعلان عن النتائج قريبا، والمسابقة نظمتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة إلكترونياً "أون لاين" خلال شهر رمضان المعظم، في مجالات حفظ القرآن الكريم وأحكام تلاوته، والإنشاد الديني تحت شعار "الصوت الذهبي" وزارة الشباب والرياضة أون لاين خلال شهر رمضان الكريم.

وأعلنت اللجنة المشرفة عن قيمة الجوائز على النحو التالي:

- يبلغ إجمالي قيمة الجوائز 90000 جنيه بموجب أوامر دفع إلكترونية بعد التنفيذ وفقا للمراكز الآتية:

أولا : المرحلة السنية من 8 :13سنة للمجالين.

ثانياً: المرحلة السنية من 14 :17 سنة للمجالين.

المركز الأول 5000 جنيه × 2 مجال بإجمالي 10000جنيه (المرحلة الأولى)

المركز الأول 8000 جنيه × 2 مجال بإجمالي 16000جنيه (المرحلة الثانية )

المركز الثاني 4000 جنيه ×2مجال بإجمالي 8000 جنيه ( المرحلة الأولى)

المركز الثاني 7000 جنيه ×2مجال بإجمالي 14000 جنيه (المرحلة الثانية ) المركز الثالث 3000 جنيه ×2 مجال بإجمالي 6000جنيه (المرحلة الأولى)

المركز الثالث 6000 جنيه ×2 مجال بإجمالي 12000 جنيه (المرحلة الثانية ).

المركز الرابع 2000 جنيه × 2 مجال بإجمالي 4000 جنيه (المرحلة الأولى)

المركز الرابع 5000 جنيه × 2 مجال بإجمالي 10000 جنيه (المرحلة الثانية )

المركز الخامس 1000جنيه × 2 مجال بإجمالي 2000 جنيه (المرحلة الأولى )

المركز الخامس 4000جنيه × 2 مجال بإجمالي 8000 جنيه (المرحلة الثانية )

الإجمالى: 30000 جنيه ( فقط ثلاثون ألف جنيها لا غير).(المرحلة الأولى )

الإجمالى : 60000 جنيه ( فقط ستون ألف جنيها لا غير).(المرحلة الثانية )

وتهدف المسابقة إلى:

1- اكتشاف وتبنى الموهوبين في حفظ القرآن الكريم وأحكام تلاوته مع إعداد جيل من الطلائع المنشدين.

2- تكريم وتشجيع صغار القراء من الموهوبين في حفظ القرآن الكريم وأحكام تلاوته باعتبارهم قراء الغد.