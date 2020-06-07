تجيد اللغة العربية.. من هي سفيرة إسرائيل الجديدة في القاهرة؟

للمرة الأولى، تتولى سيدة إسرائيلية منصب سفير في مصر، منذ توقيع معاهدة السلام مع في 1979، بعدما صادقت الحكومة الإسرائيلية رسميا على تعين الدبلوماسية أميرة أورون في ذلك المنصب اليوم، وفقا للبيان الذي نشرته الخارجية الإسرائيلية، ونقلته وكالة "سبوتنيك".

بدأت أميرة عملها الدبلوماسي في الخارجية الإسرائيلية منذ العام 1991، وشغلت منصب رئيس قسم الإعلام العربي بوزارة الخارجة الإسرائيلية، بالإضافة إلى عملها كرئيس القسم المصري في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعملت في السفارة الإسرائيلية في تركيا كمسئولة عن السفارة في الفترة من 2010، عقب طرد السفير على خلفية أحداث "مرمرة"، حتى عام 2016، مع إعادة تعيين سفير جديد.

لم تكن أميرة بعيدة عن مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة، فقد كانت الذراع اليمنى للسفير الإسرائيلي السابق في القاهرة، وعلى دراية كاملة بكل أمورها وطريقة عملها، بالإضافة لإجادتها التامة للغة العربية، ودراستها المتعلقة بالدراسات الإسلامية والشرق أوسطية.

وكانت أميرة على بعد خطوات من ذلك المنصب في 2018، حيث سبق واختارتها لجنة التعيينات بالخارجية الإسرائيلية لشغله، في أكتوبر 2018، لكن القرار لم يتم المصادقة عليه من قبل الحكومة، بعد ترشيح أكثر من شخصية للمنصب الدبلوماسي الرفيع.