خالد سليم يطلق تحدي "اللي فات مات" عبر "تيك توك"

بعد أن طرح كليب أغنيته الجديدة "اللي فات مات" على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت نجاحًا كبيرًا، وحازت على ردود فعل إيجابية، وحققت مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أطلق الفنان خالد سليم تحديا على تطبيق "تيك توك" باسم الأغنية نفسه، وهو عبارة عن تحدٍ للأشخاص بتصوير أنفسهم بأول ملابس سيرتدونها بعد عودة الحياة لطبيعتها مع مقطع من أغنيته الجديدة "اللي فات مات".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم في عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضا، خلال الفترة المقبلة.