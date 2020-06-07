"مودة" يبدأ تدريبا إلكترونيا لدعم العلاقات الأسرية غدا

يبدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الاثنين، تدريباته التفاعلية لتدريب الشباب على المحتوى التدريبي للمشروع، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وسيتم تنفيذ 30 تدريبًا على مدار شهر يونيو الجاري عبر شبكة الإنترنت، من خلال كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع، وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب.

وسيتضمن التدريب الطرق العلمية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين، وتدعيم الترابط الأسري.

ويتلقى المتدرب محتوى تدريبيًا مكونًا من عدة محاور، تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية، وماهية الزواج، وكيفية اختيار شريك الحياة، إضافة إلى العلاقات الصحية في العلاقات الأسرية، وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، فضلًا عن الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية، ومفهوم الزواج في الأديان.

وخصص المشروع رابطًا يمكن التسجيل من خلاله لمن يرغب في تلقي التدريب:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3L7CmcEvyHPdyTVKSMhr6gt60T1zvhmX_lhi6UJnK1el1-w/viewform?usp=sf_link

وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من قبل المشروع للتأقلم مع الأزمة الراهنة، وإيجاد حلول تتناسب مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.