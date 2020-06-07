مجلس السيادة السوداني: اتفاق حول معظم القضايا القومية بمفاوضات السلام

أكد مجلس السيادة السوداني أن وفدي الحكومة والحركات المسلحة توصلا لاتفاق تام حول معظم القضايا القومية، وذلك خلال جلسة مفاوضات، عقدت، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بين وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة، ووفد الحركات المسلحة، ممثلا لفصائلها العشرة، بمشاركة الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة من جنوب السودان.

وناقشت الجلسة، التي استمرت عدة ساعات، عددا من القضايا، تم الاتفاق حول معظمها، فيما تم إرجاء بعض الموضوعات التي تحتاج لتبادل النصوص بين أطراف التفاوض إلى جلسة غدا الاثنين.

وقال عضو مجلس السيادة، المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، محمد حسن التعايشي، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن الجانبين ناقشا هيكلة المنظومة العدلية لتعزيز ما نصت علية الوثيقة الدستورية وحتى يطمئن جميع الأطراف على استقلالية المنظومة العدلية وشفافيتها.

وأضاف التعايشي، أن الجلسة توصلت إلى توافق تام بشأن قضية التعداد السكاني بما يضمن تعداد سكاني شامل وفي الوقت المناسب، يشمل السودانيين بمختلف أوضاعهم، بمن فيهم النازحون واللاجئون والرحل.

وأشار التعايشي، إلى أهمية التعداد السكاني لبناء قواعد المعلومات الرئيسية ولضمان المشاركة السياسية في الانتخابات، موضحا أن قضية الانتخابات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية حددت الجلسة أطرها الأساسية بما يمكن قطاعات، مثل النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات، من المشاركة فى جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأوضح التعايشي، أن الجلسة استعرضت قضية الكنابي "يسكنون عند أطراف المشروعات الزراعية"، في جوانبها المرتبطة بقضايا السكن والخدمات وتم التوصل إلى اتفاقيات أساسية بشأنها، لافتا إلى أنه تم نقاش مستفيض حول قضايا ومشاكل البيئة فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية ومراجعة المؤسسات القائمة على أمرها.