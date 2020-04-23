  اتفاق في مفاوضات السلام السودانية على زيادة أعضاء مجلس السيادة

أعلن عضو مجلس السيادة السوداني، المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام، محمد حسن التعايشي، أنه جرى اتفاق، خلال جلسة مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة بقيادة احمد تقد لسان من حركة العدل والمساواة، حول المشاركة في السلطة على مستوى المجلس السيادي الانتقالي، بإضافة أربعة مقاعد للمجلس تخصص لكتلة السلام.

واستؤنف، اليوم، النقاش حول مسار دارفور عبر "الفيديو كونفرانس"، وبمشاركة عضو فريق الوساطة من دولة جنوب السودان ضيو مطوك.

وقال التعايشي، في تصريح صحفي، إن وفد الحركات المسلحة طلب مهلة إلى الأحد المقبل للرد حول مشاركة مسار دارفور في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، مشيرا إلى أن الجانبين إذا توصلا يوم الاحد المقبل لتفاهم حول هذه النقطة سيتم الاتفاق على كيفية المشاركة في أجهزة السلطة في الفترة الانتقالية.

"التعايشي": الجانبان اقتربا من التوصل لاتفاق حول المبلغ المخصص لدعم عملية سلام دارفور

وأوضح التعايشي، أن الجانبين اقتربا من التوصل لاتفاق حول المبلغ المخصص لدعم عملية السلام في دارفور وآليات دعم السلام في الاقليم، كما توصلا إلى اتفاق كامل على قيام صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور ليكون المسؤول عن تمويل عمليات السلام بأجمعها والمتعلقة بالنازحين واللاجئين والأراضي واعادة التنمية والاعمار والمحكمة الخاصة لدرفور ومفوضية الحقيقة والمصالحة والاليات الأخرى.

وحول نصيب اقليم دارفور من الموارد المعدنية والنفطية، أكد التعايشي أن وفد مسار دارفور طلب اعطاءه مهلة حتى الأحد المقبل للرد على الدراسة التي قام بها اقتصاديون من كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم، ووزارة المالية، وعدد من الاستشارين الاقتصاديين والمعنية بسد الفجوة التنموية باقليم دارفور لمدة عشر سنوات، إلى جانب شمولها على المشروعات التنموية باقاليم السودان الأخرى.

وأعرب التعايشي، عن شكر حكومة وشعب السودان للاتحاد الأوروبي الذي ظل يسهل العملية التفاوضية، وقيامه بالاشراف المباشر على عملية الحوار والنقاش بين الوفدين.

وأشاد التعايشي بالجهود الكبيرة والدور الذي ظلت تقوم به حكومة دولة جنوب السودان وفريق الوساطة في عملية السلام، معربا عن أمله في أن يتحقق السلام الشامل والمستدام في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق آخر، انعقدت الدورة الـ 71 للمجلس الوزاري لدول منظمة "إيجاد" برئاسة السودان، اليوم، عبر الفيديو كونفرنس؛ لمناقشة سير تنفيذ إتفاقية السلام المنشطة في جمهورية جنوب السودان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن الدعوة لاجتماع هذه الدورة تمت من السودان، واستعرض وزراء الإيجاد الخطوات الإيجابية التي تحققت، وناقشوا العقبات والتحديات التي تعترض التنفيذ الكامل للاتفاقية.

وأضافت الخارجية السودانية، أن الاجتماع سادته روح التعاون والتعاطف مع أطراف الاتفاقية، وحثهم الوزراء على المضي قدماً بروح التعاون التي أحرزت النجاحات التي تمت، ودعوهم إلى الاستمرار في التحلي بهذه الروح لتجاوز التحديات القائمة.