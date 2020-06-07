وزير التعليم: "الداخلية" ستتولى مهمة نقل ورق الامتحان وتعقيمه

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يجرى التنسيق مع مؤسسات الدولة في امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن وزارة الداخلية شريك أساسي في الموضوع.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي: "مطبعة الشرطة مكلفة بطباعة كراسات الامتحان، وتجري تحاليل طبية للقائمين على وضع الأسئلة قبل ما يقعدوا، في الامتحانات بيتم تعقيم الورق نفسه وتعقيم الصناديق وبنشتغل مع المجهود الحربي في نقل الورق وتعقيمه لحد اللجنة".

وتابع: "خاطبنا وزارة الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية في كل لجنة سير، وتوفير سيارة إسعاف في كل مقر على أن يكون الكنترول مقر التجمع لسيارات الإسعاف في أي إدارة تعليمية، بالتعاون مع مؤسسات كثيرة في الدولة".

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية شريك أساسي في المحافظات: "في لجنة لإدارة الثانوية العامة على مستوى المحافظة، برئاسة المحافظ وعضوية المستشار العسكري ومدير مديرية الأمن ومدير مديرية التربية والتعليم وغيرهم، على مدار الامتحانات سيكونوا متواجدين لإدارة هذه المنظومة".