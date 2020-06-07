محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقودان حملة لازالة الاشغالات بشبرا

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتنسيق مع اللواء جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية اليوم حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ومواقف السيارات العشوائيه بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة بحضور اللواء سيد يوسف نائب مدير أمن القليوبية والعميد محمد جابر مدير شرطة المرافق والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة.

وشهدت الحملة إزالة العديد من الاشغالات وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية.

بدأت الحملة بازالة المواقف العشوائية بشارع 15 مايو حيث اسفرت الحملة عن عمل المحاضر الآتية : ٢٦ محضر أشغال طريق و ١١٥ ازاله فوريه و ٦٨ فرش مؤقت و٩٤ بائع متجول و١٣ وصلات مخالفه و٣١ تانده و١٦ إعلان مخالف و ٧غرزة شاى.

وتابع المحافظ الحملة بازالة الباعة الجائلين وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام، مشدداً على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

وشددا على رئيس حى شرق شبرا الخيمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع شرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامه بدون ترخيص والمتعدي اصحابها علي حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة الماره والتنبيه علي أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم علي المخالفين.