محافظ القليوبية: الدولة تولي اهتماما خاصا بتنفيذ استراتيجية السكان

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، لتحقيق التنمية المستدامة بكل القطاعات الخدمية وتحسين الخصائص السكانية.

جاء ذلك خلال كلمة المحافظة في الاجتماع التعريفي الموسع لوحدات السكان في 10 محافظات، من بينها القليوبية عبر تقنية التواصل عن بعد باستخدام برنامج زووم والذي عقد برئاسة الدكتورة فاطمة جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة الإدارة المحلية، وبحضور السفير محمد حجازي مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، ودولت شعراوي بصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بمشاركة 38 مشاركا من وحدات السكان وشباب المجلس الإقليمي للسكان ومنسقي المسؤولية المجتمعية.

أشار المحافظ إلى أهمية تضافر الجهود بين كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، للتعاون والتنسيق لدعم القضية السكانية.

وفي هذا السياق، واصلت وحدة السكان المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية، اجتماعها الموسع لتعريف المحافظات برؤية المشروع التي تركز على إعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكاني محليا.