ننشر تفاصيل حركة التنقلات بالوحدات المحلية في دمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم 275 لسنة 2020 يتضمن حركة تنقلات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة وذلك عملاً بمبدأ تبادل الخبرات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن وكذلك مواكبة احتياجات المرحلة الحالية، حيث جاء ذلك القرار كالتالى:

الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط عبد الخالق عوض فرج نائباً لرئيس الوحدة المحلية لشئون القرى- محمد مكرم الشبراوى نائباً رئيس الوحدة قطاع شمال و روضة منير محمود عبد الكريم للعمل نائب الرئيس قطاع جنوب.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور فايزة عبد الهادي فودة للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لشئون المدينةومحمود عبد الرازق مرعى للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لشئون القرى.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد إيمان يوسف الغبارى للعمل نائباً الوحدة لشئون المدينة- يحيى الشربينى القناوى للعمل نائباً لرئيس الوحدة لشئون القرى ومحمد عبده غازى للعمل سكرتير بالوحدة.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ تكليف ياقوت أحمد محمد ورد للعمل نائباً لرئيس الوحدة لشئون المدينة - محمد عبد الموجود البساطى للعمل نائباً لرئيس الوحدة لشئون القرى- أمانى أحمد الألفى إسماعيل للعمل نائباً لرئيس الوحدة لشئون البيئة- عابد محمود حامد رزق للعمل سكرتير للوحدة.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا"تكليف هشام المتولى ناصف للعمل نائباً لرئيس الوحدة سناء محمد عثمان المناوى للعمل سكرتير الوحدة.

الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وليد محمد عيسى الشهاوى للعمل نائباً لرئيس الوحدة لشئون المدينة -علي محمد البيومى للعمل نائب ثانى لرئيس الوحدة لشئون النظافة والاشغالات وأعمال التجميل - محروس عبد الهادي للعمل سكرتير الوحدة ومحمد أحمد البحيرى بالإشراف على منطقة الامتداد العمراني بالمدينة.

الوحدة المحلية لمدينة الروضة أحمد العدل المرسى الديب للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية للمدينة لشئون البيئة -عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبو ليلة للعمل نائباً لرئيس الوحدة.

الوحدة المحلية لمدينة السرو عصمت محمد الأطرش للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية والسيد عبد الغنى إسماعيل جوهر للعمل سكرتير للوحدة.

الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب تم تكليف حسن البيومى الجميلى للعمل نائباً لرئيس الوحدة - الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج تم تكليف غاده محسن غنام للعمل نائباً كما نص هذا القرار فى مادته الثانية عودة مهند مأمون عثمان سالم إلى جهة عمله الأصلية.

هذا وقد وجهت الدكتورة منال عوض كافة المكلفين بتلك المهام بالعمل على تكاتف الجهود و الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المناطق و تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية.