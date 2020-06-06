إزالة 525 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة في دمياط

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط اليوم حملة مكبرة استهدفت عددا من المناطق ببعض المراكز والمدن، إذ جاءت تلك الحملة تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و تنفيذ رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن فارسكور و كفر سعد وكفر البطيخ وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، والتى أسفرت عن إزالة حالة تعدِ على أملاك الدولة لكشك خشبى بمساحة ٩ م٢ بفارسكور، بنطاق مركز ومدينة كفر سعد تم إزالة ٥ حالات لتعديات على أملاك الدولة تابعة لولاية السكة الحديد وذلك لعدد ٣ كشك بمساحة ٥٠م٢ و حالتى تشوين لخردة وهياكل سيارات على مساحة ٢١٤٠م٢ وكذلك حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة ٣٦٠٠ م٢ بالإضافة إلى إزالة حالة لمنشأة ذات خطورة داهمة بمساحة ٣٥٠ م٢ بكفر البطيخ.

فيما بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بدء تلك الأعمال بمنتصف مارس الماضى ٥٢٥ حالة لتعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة وحالات بناء مخالف بكافة المناطق بالمحافظة.