إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بدير مواس بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس اليوم من تنفيذ حملة إزالة مكبرة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 13 حالة تعدى علي الأراضي الزراعية.

وكانت الوحده المحليه لمركز ومدينة ديرمواس نفذت حملة إزالات مكبرة للتعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء القانون ١١٩بتوجيهات من رئيس المركز ومشاركة نائبا رئيس المركز ورئيس القرية وقوات شرطة دلجا.

أسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعدى علي الأراضي الزراعيه بمساحة 11 قيراط و12 سهم، 5 حالات بناء مخالف للقانون 119 لسنة 2008 بمساحة 350 متر بقرية دلجا.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا الذي يولي إزالة التعديات اهمية خاصة للحفاظ علي الرقعه الزراعية، وفرض هيبة الدوله وعدم استغلال الجهود المبذوله من الدوله لمجابهة فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات الوقائيه والإحترازيه لمنع انتشار الفيروس.