إزالة 33 حالة تعد واسترداد 10 أفدنة بمراكز محافظة المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة الاشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 33 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 6 حالات تعديات بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 430 متر مربع، و 21 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 7882 متر مربع، و5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 755 متر مربع، و حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحه 10 فدان، ليصل اجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس السبت 815 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3942 فدان و18 قيراط و8 سهم، و 3396 حالة إزالة مباني بمساحة 462505 متر مربع.

شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.