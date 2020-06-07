السعودية تسجل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة إلى 101914 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين هذه الحالات يوجد حاليًا 28385 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

كما سُجلت 1026 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 72817 متعاف.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن 55% من الحالات الجديدة المسجلة اليوم لسعوديين، و45% لغير سعوديين، و34% من للإناث، و66% للذكور، موضحة أن نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم بلغت 5%، والأطفال 12%، والبالغين 83%.

كما بلغ عدد الوفيات 712 حالة، بإضافة 36 حالة وفاة جديدة.