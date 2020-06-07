إزالة 20 حالة تعد في دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط حملة إزالة 20 حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة 3060 م2 بقريتى عزب النهضة و البصارطة وذلك تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بذل جهود كبيرة من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للتصدى لكافة أشكال التعديات وحالات البناء المخالف وكذلك وقف استنزاف الرقعة الزراعية وذلك طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لافتة إلى أنه تم إزالة 545 حالة منذ بدء إنطلاق تلك الحملات فى منتصف شهر مارس الماضي تزامنًا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهة تداعيات أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد.