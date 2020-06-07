صور..نائب محافظ كفر الشيخ يتابع سبل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تابع عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، سبل تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجال التنمية الزراعية، وذلك بحضور الدكتور ناجح فوزي، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور عبد الكريم سليمان، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وهيام محمد، مدير إدارة الائتمان بمنطقة غرب الدلتا، أيمن المغربي، مدير عام الائتمان بكفرالشيخ، المهندس عيد بسيونى، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية، وعلي جمعة، مدير جهاز تنمية المشروعات، ومروة الهطيل، مدير مشروعك.

وناقش نائب محافظ كفرالشيخ، مشروعات تنمية المزارع الحيوانية، والداجنة، والسمكية، والتلقيح الصناعي بالمحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى زيادة الناتج القومى للمحافظة، بالتنسيق مع بنك الائتمان الزراعى، والطب البيطري، وجهاز تنمية المشروعات، ووزارة الزراعة، وإدارة مشروعك، موجهاً بتذليل كافة المعوقات والمشكلات، وحصر الأماكن لإقامة المشروعات.

وأكد البشبيشي، علي توفير وإتاحة الدورات التدريبية من خلال المتخصصين لتقديم الخبرات للشباب وتقديم خدمة أفضل قبل الشروع في العمل، لافتًا إلى أن محافظة كفرالشيخ هي الأولى زراعياً علي مستوي الجمهورية.