الغندور يتفقد منطقة آثار الفرما بشمال سيناء

تفقد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، منطقة آثار الفرما بقرية بالوظة بمركز بئر العبد.

وأكد الغندور، أن شمال سيناء كانت أول نقطة في مسار العائلة المقدسة والذي يتكون من 25 نقطة مرت بها العائلة المقدسة بدأت من بيت لحم بفلسطين عبر سيناء حتى محمية الزرانيق "الفلوسيات"، غرب مدينة العريش، ثم مدينة الفرما بشمال سيناء، وصولا أسيوط.

وأضاف أن محافظة شمال سيناء تشارك في المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة، حيث يعد مشروعا قوميا وسياحيا وعمرانيا. مؤكدًا أن مسار العائلة المقدسة يعتبر أطول مسار في دولة واحدة، حيث يبلغ طوله 3500 كيلو متر "ذهابا وعودة"، واستغرقت الرحلة فيه 47 شهرًا.

وأضاف الغندور، أن منطقة آثار الفرما تعد النقطة رقم 7 في مسار العائلة المقدسة بشمال سيناء، كما أن الفرما كانت مركزًا عسكريًا و تجاريًا واقتصاديًا هامًا علي الطرق الرئيسية بين بلاد الشام وبين أوربا وشرق آسيا وتضم مجموعة من الحمامات ومسرح كبير يرجع للعصر الروماني وقلعة رومانية استمر استخدامها حتى العصر الإسلامي.