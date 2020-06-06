حجز 8 أشخاص بمستشفى العريش العام بعد اشتباه إصابتهم بكورونا

أكد مصدر طبي بمستشفى العريش العام، عن وصول 8 حالات يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف المصدر، أنه تم حجزهم في قسم الاحالة وأخذ العينات والتحاليل وفى انتظار عملية المسح الطبي.

وأوضح المصدر، أن هذه النسبة هي الأعلى في شمال سيناء منذ انتشار الفيروس حتى اللحظات، داعيا المواطنين لضرورة التزام المنازل وإتباع التعليمات وأخذ كامل الحيطة والحذر.

وأشار المصدر إلى أن نتيجة المسح الطبي سوف يتم وصولها، غدا لمعرفة تطورات الوضع وإمكانية حجز أشخاص أو تحويل آخرين لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية حال ثبوت إيجابية أي من الحالات.