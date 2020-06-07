بحوث الصحراء يوزع شتلات اللوز المتحمل للجفاف على مزارعي مطروح بالمجان

أعلن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، أن المركز بدأ توزيع 6000 شتلة اللوز "أصول" المتحمل للجفاف للمزارعين الراغبين في الزراعة بمنطقة عمل المركز من فوكه شرقا وحتى السلوم غربا بالمجان.

وقال الدكتور وائل غيث مسئول الدعم الفني بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن مركز البحوث التطبيقية يوزع أصناف "أمهات اللوز" المتحمل للجفاف على المزارعين، وذلك بالمجان للفئات التي لديها قدرة على توفير بعض الريات التكميلية بمياه لا تتعدى ملوحتها 3000 جزء في المليون لهذه الأصول.

وأضاف أن هذه الأصناف تحتاج زراعتها وتربيتها لمدة موسمين أو ثلاثة حسب الرعاية المقدمة لها، ثم يتم تطعيمها فيما بعد بأي من الأشجار من عائلة الفواكه ذات النواة الحجرية الشهيرة ومنها الخوخ واللوز الحلو والبرقوق والمشمش.

وأشار إلى أن من لديه الرغبة في الحصول على 50 شتلة بالمجان التقدم إلى مركز البحوث التطبيقية بصورة مرفقة ببطاقة الرقم القومي سارية للاستفادة من هذه الشتلات.