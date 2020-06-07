شوقي: تعاقدنا على 7 ملايين جوانتي و33 مليون كمامة لامتحانات الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، إن تأجيل الامتحان هذا العام للطالب المتوتر بسبب الظروف، والذي يشعر بعدم الجاهزية عليه أن يؤجل لـ 2021 وتعتبر كأنها محاولة أولى له، وسيكون له 4 فرص أخرى للمحاولة في الثانوية العامة.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألف لجنة على مستوى الجمهورية، وجميعهم يتم التعقيم والرش لهم هذه الأيام وأيام التصحيح لحمايتهم.

وتابع شوقي أن الجاهز الإداري والمالي والمصانع المصرية بذلت كل الجهد لتأمين الطلاب، وتم أخذ إنتاج من التجارة والصناعة ومن الإنتاج الحربي وتم أخذ خطوط إنتاج كمامات بالكامل، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدت على خطوط إنتاج 7 ملايين جوانتي و33 مليون كمامة، وسيتم توزيعها على اللجان.

وشدد شوقي على أن الثانوية العامة مثلها مثل التعليم الفني في الإجراءات الوقائية والإحترازية سواء في العملي والنظري.