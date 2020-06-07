في عهد السيسي.. ارتفاع كليات الجامعات الحكومية إلى 494

شهدت مصر نقلة نوعية كبيرة في مجال التعليم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه عام 2014، وكانت توجيهاته صارمة في هذا القطاع الحيوي الذي تتمثل مهمته الأساسية في صناعة العقول والقفز نحو المستقبل.

وكانت الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020 شاهدة على تحقيق نتائج متميزة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كان أبرزها التوسع في إنشاء جامعات جديدة سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية، وتدشين كليات تكنولوجية جديدة لطلاب المؤهلات المتوسطة، كنواة حقيقية لربط التعليم بالصناعة، وخلق مجتمعات صناعية تنهض بالدولة.

وجاءت أبرز إنجازات الدولة في قطاع التعليم العالي ومنها، زيادة عدد الجامعات الحكومية لتصبح 27 جامعة وزيادة أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات، وزيادة أعداد كليات الجامعات الحكومية لتصل إلى 494 كلية و188 برنامجا جديدا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية.

وأتاحت الدولة فرص تعليم عالٍ إضافية لنحو 600 ألف طالب خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى توفير فرص تعليم متميزة في "جامعات دولية - الجامعة المصرية اليابانية - مدينة زويل".