وزير التعليم: 33 مليون كمامة وكواشف حرارية في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الإجراءات الاحترازية والوقائية سيتم تنفيذها في 56 ألف لجنة على مستوى الجمهورية.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه جرى شراء 33 مليون كمامة للثانوية العامة والتعليم الفني، مشددًا على أن كافة التجهيزات الفنية ستكون موجودة في اللجان سواء كانت في قرية أو مدينة.

وأوضح شوقي أنه جرى شراء كواشف حرارية، وحال رصد ارتفاع درجة حرارة طالب سيتم عرضه على طبيب لتحديد إن كانت حالته تستدعي النقل إلى المستشفى أم لا.

وعن احتمالية إصابة طالب داخل اللجنة أكد شوقي أنه لا توجد إصابة لحظية في مرض كورونا، وأن الأعراض تظهر قبلها، مضيفًا: "لو هناك طالب تأكد من مرضه عليه ألا يذهب إلى الامتحانات من باب المسؤولية على الأقل".

وأشار شوقي إلى أنه سيسمح للطلاب المصابين أو الذين يتواجدون في مناطق حجر صحي بدخول الدور الثاني أو تأجيل الامتحانات للعام المقبل، لافتًا إلى أن قرار إجراء امتحانات الترية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء في شكل بوكليت بالمنزل جاء لتقليل فترة تواجد الطلاب في اللجان وعدم تجمعهم خلال فترة ما بين الامتحانات.

وشدد شوقي على أنه لا يوجد دور ثالث، لكن سيسمح للطلاب الذين لديهم ظروف قهرية بالدخول إلى دور ثاني وحال رسوبه في مادة سيدخل دور تالي لها.