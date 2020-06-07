التعليم: حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم التأكد من أن كل معدات الوقاية التي سيحصل عليها الطلاب قبل بداية امتحانات الثانوية العامة جديدة مثل "الكمامة والجزمة والتعقيم وتعقيم الفصول وتعقيم الورق والمراقبين".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "بالنسبة للمواد غير المضافة للمجموع وهي مواد نجاح ورسوب، ولازم ننجح فيها عشان منضيعش المجهود ده كله، وحاولنا نلاقي لها حل، وشلناها من الجدول زي التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، واستبدلناهم، ولكن الطالب هيستلم مكان امتحان التربية الدينية/ البوكلت فور انتهاء امتحان اللغة العربية ويروحوا به البيت، ويسلموه بعد 20 يوما أي 12 يوليو".

وتابع: "بالنسبة للتربية الوطنية هيتم استلام البوكلت بتاعها بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويسلموا الإجابة وهم جايين الامتحان الأخير يوم 21، أو قبل كده للطاب اللي مش علمي رياضة".