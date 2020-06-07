جونسون: تظاهرات التعاطف مع مقتل جورج فلويد انحرفت عن مسارها

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن تظاهرات التعاطف مع مقتل جورج فلويد انحرفت عن مسارها وسنحاسب المسؤولين عن ذلك، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت كريسيدا ديك قائدة شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم، إصابة 14 من أفراد الشرطة في اعتداءات "صادمة وغير مقبولة بالمرة" خلال احتجاجات مناهضة للعنصرية في وسط لندن، أمس.

وبعد يوم اتسم بالسلمية إلى حد بعيد، اشتبكت مجموعة صغيرة من المحتجين مع أفراد من خيالة الشرطة، بعد أن احتشد آلاف للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة إثر مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقالت ديك في بيان "أشعر بحزن عميق وكآبة بسبب تحول أقلية من المحتجين للعنف مع أفراد الشرطة في وسط لندن مساء أمس. أدى ذلك لإصابة 14 شرطيا".

وأضافت "عدد الاعتداءات صادم وغير مقبول بالمرة".

وقالت الشرطة إن 13 شرطيا أصيبوا أيضا في احتجاجات سابقة خلال الأسبوع المنصرم، وإنها نفذت اعتقالات.