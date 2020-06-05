عمدة لندن يحث المتظاهرين على مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات

حثّ عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، محتجّي حركة "حياة السود مهمة"، المتضامنة مع مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، على مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خلال تظاهراتهم المرتقبة اليوم في ميدان ترفلجار.

وطالب صادق خان ، في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، المحتجين بالابتعاد بين كل شخص والآخر مسافة مترين وأخذ الاحتياطات اللازمة ، قائلاً : "نتفهم لماذا يرغبون في الاحتجاج، ولكن نحن في خضم وباء عالمي".

ودعا خان المحتجين الى غسل أياديهم باستمرار وبشكل منتظم، وإذا لم يتمكنوا من ذلك فعليهم استخدام معقم اليدين، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك حفظ أمنهم الصحي.