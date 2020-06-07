"محلية النواب": الاقتصاد غير الرسمي في مصر أكثر من 50%

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، واللجنة تنتظر توافق كافة القوى السياسية عليه.

وقال "السجيني" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "نرغب ونأمل في خروج قانون المحليات.. لجنة الإدارة المحلية انتهت منه وأنا عملت اللى عليا ومينفعش أتكلم أكثر من حدود صلاحيتى، وننتظر توافق القوى السياسية".

وذكر أحمد السجيني، أن الاقتصاد "الوهمي" غير الرسمي في مصر أكثر من 50%، مضيفًا أن القطاع العقاري بمثابة قاطرة التنمية وليس مجرد قطاع عادي في الدولة.