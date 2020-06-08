سعد المجرد يشكر جمهوره لدعمه.. ويعلن عن عمل جديد يجهز له حاليا

أعلن المطرب سعد لمجرد عبر "إنستجرام" أنه يعمل حاليا على الإعداد لمشروع فني جديد، كما وجه الشكر للجمهور على دعمه له.

وكتب سعد "جمهوري الحبيب، لا يمكنكم أن تتخيلوا مدى سعادتي اليوم، أريد أن أشكركم على حبكم ودعمكم لي طوال السنوات الماضية، وأعدكم مرة أخرى بأنني سأفعل دائمًا فعل المستحيل لوضع ابتسامة على وجوهكم".

وأضاف: "الآن أريد أن أعلن أنني أعمل على مشروع جميل، وسآخد وقتي حتى يظهر بالشكل المثالي، لتكونوا فخورين بي مرة أخرى حتى تتمكن من الاستمتاع به... أحبكم كثيرًا إلى الأبد وأبدا... أعزائي المعجبين أشكركم من أعماق قلبي وأشكر والدي وعائلتي وأصدقائي وفريقي على كل الدعم".